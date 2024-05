Frecciarossa deragliato, la scoperta sugli scambi dei binari: così è avvenuto il disastro

Gli scambi nel mirino. Nel corso del processo che vede imputati quattro operatori e tecnici di Alstom ferroviaria e un dirigente di Rfi per disastro ferroviario e duplice omicidio colposo per il deragliamento del Frecciarossa Milano-Salerno del 6 febbraio 2020 è emerso che all'epoca dei fatti c'era un baco della sicurezza nel sistema di controllo degli scambi sulla rete Alta Velocità.

Il dramma era avvenuto alle 5.30 del mattino, quando il convoglio era uscito dai binari mentre viaggiava a 298 all'ora causando la morte dei due macchinisti - Mario Dicuonzo e Giuseppe Cicciù - e il ferimento di 32 passeggeri. Secondo l'accusa, il disastro fu causato da tre errori umani: l'inversione di due fili nella fabbrica Alstom durante il serraggio di una morsettiera, la mancata rilevazione dell'anomalia ai banchi prova aziendali e il mancato ultimo controllo visivo della posizione dello scambio da parte dei tecnici di Rfi che avevano montato a Livraga l'attuatore difettoso.

Gli stessi tecnici di Rete Ferroviaria si erano accorti di un'anomalia ma non erano riusciti a comprenderla e si fidavano delle indicazioni dei quadri di controllo. Quadri che indicavano i valori dei comandi impartiti sul fronte dell'azionamento degli attuatori ma non presentavano un vero feedback della posizione degli scambi. Nell'ambito dell'udienza di martedì a Lodi, secondo gli esperti del ministero, l'adozione su tutta la rete ferroviaria di un circuito in più dedicato solo al controllo e "l'adeguamento della logica di funzionamento dell'apparato centrale computerizzato finalizzato a gestire in maniera opportuna le grandezze di controllo che governano il funzionamento del deviatoio" potrebbe evitare di sfiorare un'altra strage come a Livraga, riducendo drasticamente i margini di errore umano.

Per lo stesso incidente due operai sono già stati condannati a tre anni di reclusione mentre il loro istruttore è stato assolto nel procedimento con rito abbreviato. Gli altri cinque imputati, ora a processo, hanno invece scelto il rito ordinario.