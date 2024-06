Frecciarossa per Milano fermo per 4 ore: malori e persone senz'aria (video)

Il Frecciarossa 9748 da Venezia per Milano si è fermato per ore, tramutando il viaggio in un autentico incubo per decine di passeggeri.

Il convoglio è partito sabato pomeriggio alle 17 da Venezia per Milano. All'improvviso un guasto tecnico che ha lasciato tutti al buio. Per 4 ore il treno è rimasto fermo a Casirate d'Adda (Brescia). Allertati 118, carabinieri e vigili del fuoco. È stata aperta una porta, ma molte persone hanno lamentato mancanza d'aria e ci sono stati dei malori a causa del caldo dell'aria stagnante e irrespirabile.