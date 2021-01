Milano, emergenza freddo per i senzatetto: "Segnalate chi dorme in strada"

"Segnalare chi dorme per sdrada affinché possa essere accolto all'interno di una struttura". Questo l'appello rivolto dall'assessore comunale alle politiche sociali e abitative, Gabriele Rabaiotti ai milanesi, dopo che il freddo ha già causato la morte di due senzatetto, il 53enne rinvenuto a Garibaldi e il 76enne soccorso a Quarto Cagnino e poi spirato in ospedale. I cittadini che notassero persone in difficoltà possono chiamare lo 02.88447646, numero attivo tutto il giorno tutti i giorni.

"Abbiamo posti disponibili - ha sottolineato l'assessore - e altri lo saranno nei prossimi giorni. Le strutture non sono più quelle di una volta, oggi sono tutte decorose, confortevoli e sicure. Quest’anno, tra l’altro, per l’emergenza da Covid 19 ognuna è stata allestita con un numero limitato di posti letto in modo da mantenere il distanziamento, e questo di per sé aumenta la sicurezza interna e la possibilità di controllo".

"I tamponi fatti prima dell’ingresso nei centri, gli accorgimenti e i dispositivi messi in campo (oltre a gel e mascherine, divisori e spazi di isolamento) e il costante monitoraggio sanitario da parte di Emergency le rendono sicure anche dal punto di vista sanitario - prosegue Rabaiotti -. Rimanere per strada significa vivere nel rischio costante e rinunciare a tutto questo, a un posto e a un pasto caldo, e alla rete di sostegno che abbiamo attivato. Prendiamoci tutti, quindi, la responsabilità di segnalare, in modo che chiunque ne abbia bisogno possa venire accolto”.