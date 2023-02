Frenata d'emergenza in metro: passeggeri cadono, 5 feriti sulla verde

La metro che si blocca di colpo e la caduta di "gruppo". Incidente verso le 9 di venerdì mattina in metropolitana a Milano, dove cinque persone sono rimaste ferite dopo una frenata anomala del convoglio, un treno della linea M2 che era in viaggio verso Abbiategrasso.

I viaggiatori - tutte donne, di 18, 36, 40, 48 e 72 anni - sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 nella stazione di Lambrate. Le vittime hanno riportato contusioni lievi a causa della caduta e sono state trasportate in ospedale. Le condizioni di nessuno di loro destano comunque preoccupazione.

Stando ai primi accertamenti, sembra che la metro si sia bloccata perché è scattato il sistema di sicurezza. In pratica i sistemi di bordo avrebbero riscontrato un problema sulla linea o sul convoglio - questo lo accerteranno i rilievi successivi - e quindi la marcia del treno si è arrestata di colpo. La linea è rimasta rallentata per una decina di minuti per permettere l'intervento dei soccorritori.