Gli dà dei "froci" su Twitter: indagato per diffamazione

Diede dei "froci" ai membri di un'associazione scrivendo su Twitter. Ora è indagato per diffamazione. Succede a Milano dove l'autore del Tweet rischia di essere processato. A poche ore dal Pride è il pm Mauro Clerici a dare un segnale contro i comportamenti omofobi, anche sui social.

"I forci (refuso di "froci", appunto, ndr) sono così, bisogna rassegnarsi - aveva scritto sul social network l'indagato lo scorso 28 aprile -, stanno riuscendo a sessualizzare e a trasformare in un puttanaio per scopare pure il club dello Scig Milano, non si riesce ad andare oltre, no ddl Zan". Le offese erano rivolte allo Sci Club Lgbtquia+, associazione sportiva con sede in via Bezzecca a Milano che difende i diritti della comunità arcobaleno e promuove lo sci. Dopo aver letto il messaggio, i membri dello SciG avevano presentato querela.

Il tweet dal chiaro contenuto omofobo era stato pubblicato dopo che l'autore era venuto a sapere dell'esistenza dell'associazione Sci Gay Milano. Per la Procura le sue parole si configurano come diffamatorie, poiché “offendendo la reputazione dell’associazione” aveva comunicato "con più persone". Sarà il gip a decidere se archiviare il caso oppure mandare l'indagato a processo.