L'immobile comprato all'asta a 155mila euro e rivenduto a 33 milioni (con frode al fisco)

Acquistavano immobili in stato d’abbandono partecipando ad aste deserte e aggiudicandoseli a cifre irrisorie. Poi se li rivendevano nello stesso circuito a delinquere a prezzi esorbitanti grazie a una serie di escamotage che facevano aumentare il valore degli immobili. In questo modo riuscivano a creare crediti Iva fittizi elevatissimi che riutilizzavano per il pagamento di imposte o per cessione del credito ad altre società. Un sistema complesso e intricato che è stato scoperto dalla guardia di finanza di Rho e che ha portato, oggi, a un sequestro preventivo di circa 39 milioni di euro ai danni di due amministratori di fatto di una società e al loro consulente fiscale.

Le indagini sono partite da alcune anomalie che le fiamme gialle hanno riscontrato durante un controllo fiscale nei confronti di due società con sede a Cornaredo e Settimo Milanese. Dietro quelle incongruenze c’era un’organizzazione composta da 75 società cartiere che si occupavano di creare crediti Iva fittizi emettendo fatture per operazioni inesistenti, per un totale di circa 690 milioni di euro. Le indagini, in corso tra Italia, Austria e Croazia, hanno richiesto l’ausilio delle forze di polizia dei due paesi esteri con il coordinamento dell’Eurojust.

L’associazione aveva una fitta rete, ognuno con il proprio compito preciso. C’era chi stanziava i fondi, utili all’acquisto degli immobili. Chi partecipava alle aste per aggiudicarsi strutture fatiscenti o con pesanti vincoli d’uso. Una volta acquistati gli immobili a prezzi molto bassi il loro valore aumentava grazie innumerevoli passaggi di proprietà e a perizie eseguite da professionisti iscritti all’albo, parte del sistema di frode, che giustificavano quegli aumenti con falsi lavori come la realizzazione di centri commerciali.

Nel 2016 il gruppo aveva acquistato un immobile all’asta al prezzo di 155mila euro. Sei mesi dopo era stato rivenduto per 33 milioni di euro. Le società cartiere non solo non versavano le imposte sulle operazioni, ma creavano anche importanti crediti Iva fittizi, di qui la necessità di ‘pompare’ i prezzi, che venivano poi utilizzati per pagare altri tributi o rivenduti a società come credito. Secondo la guardia di finanza, l’Iva evasa è pari a 150 milioni di euro con 39 milioni di crediti fittizi indebitamente utilizzati. L’accusa nei confronti dei due amministratori, del consulente fiscale e di altri quattro soggetti è di associazione a delinquere.