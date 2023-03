Maxi frode Italia-Cina: sequestri per 290 milioni di euro

Il meccanismo dell'evasione fiscale era "semplice": avrebbero saldato fatture false cinesi con pagamenti tracciati, in cambio avrebbero ricevuto il corrispettivo in contanti, tolta una commissione del 9%. Un sistema di frode che, secondo quanto riferito dalla procura di Milano, sarebbe stato replicato ininterrottamente dal 2000 a oggi per un totale di circa 290 milioni di euro. Il castello è crollato all'alba di martedì 28 marzo quando la guardia di finanza ha arrestato 22 persone: 10 sono finite in carcere, 12 ai domiciliari.

Il meccanismo "è stato posto in essere mediante l’utilizzo strumentale di più società cooperative (con la rappresentazione di una artefatta realtà mutualistica) che, dopo appena pochi annidi attività, venivano svuotate di qualsiasi consistenza patrimoniale e finanziaria e quindi abbandonate al loro destino di insolvenza; nuovi soggetti 'immacolati', costituiti ad hoc e riconducibili alle medesime persone fisiche prendevano il loro posto, perpetuando il meccanismo illecito", si legge in una nota della procura.

"L’efficienza del meccanismo fraudolento accertato - ha puntualizzato la procura - è strettamente connessa alla capacità degli organizzatori dello stesso di sostituire i soggetti scoperti dal Fisco o che risultavano comunque a rischio, con nuovi operatori, creati ad hoc e apparentemente 'puliti', in modo tale da ostacolare l’attività di accertamento successiva alla scoperta della frode, rendendo meno intellegibile e più confuso il quadro investigativo".

Arresti ma non solo, nella mattinata di martedì 28 marzo i finanzieri stanno eseguendo sequestri preventivi per 292,7 milioni di euro, somma che, sempre secondo i magistrati, sarebbe "il profitto dei reati di bancarotta e delle violazioni fiscali contestate".