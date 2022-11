8 milioni di Iva evasa: 4 imprenditori nei guai

Oltre 8 milione di euro sequestrati, tre persone agli arresti domiciliari (e una quarta sottoposta alla misura di presentazione alle forze dell'ordine) con accuse, a vario titolo, di bancarotta e fatture false. È l'operazione messa a segno nella giornata di giovedì 10 novembre dalla guardia di finanza su ordine della procura di Milano; nei guai 4 persone residenti a Nettuno (Roma) e Napoli. Il fatto è stato reso noto dal palazzo di giustizia attraverso una nota.

Le indagini, coordinate dal reparto reati economici e fallimentari della procura e svolte dal nucleo operativo metropolitano delle fiamme gialle, hanno portato a galla "un'articolata condotta di frode carosello finalizzata all'evasione dell'Iva", si legge in una nota di via Freguglia. I lavoro dei finanzieri, nel dettaglio, è iniziato dal fallimento di una società che sarebbe stata utilizzata per le presunte condotte illecite. Durante gli accertamenti i detective hanno riscontrato una presunta "frode carosello" con il coinvolgimento di numerose società con sedi in Lombardia, Lazio e Campania "ma anche di società greche, maltesi e bulgare", società attive nei settori dell'elettronica e delle materie plastiche.

I reati contestati sono la bancarotta fraudolenta patrimoniale (contabile e per distrazione), la bancarotta a mezzo di operazioni dolose, reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Secondo l'accusa l'utilizzo di società cartiera/filtro, tutte intestate a "prestanome" dei principali indagati, avrebbe determinato la creazione di un consistente debito Iva, pari a quasi 8 milioni e 400mila euro. Non solo, avrebbe avvantaggiato i rivenditori finali, che secondo l'accusa avrebbero venduto i beni sotto-costo rispetto alla concorrenza.