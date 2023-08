Maxi frode dell'Iva nel commercio carburanti, nei guai imprenditore milanese

Terreni, immobili, auto, quote societarie e conti correnti: ammonta a più di 30 milioni di euro il sequestro di beni a carico di una società romana e del suo amministratore (residente nella Città metropolitana di Milano) per un grosso giro di frode dell'Iva sul commercio di carburanti. La guardia di finanza di Venezia ha eseguito un provvedimento in tal senso del gip di Roma.

L'indagine (denominata 'operazione red line') ha consentito di smantellare un'organizzazione che utilizzava fatture per operazioni inesistenti e, in compensazione, fittizi crediti d'imposta. Una persona era finita in carcere e tre agli arresti domiciliari, ed erano stati sequestrati preventivamente beni per 37 milioni tra immobili (48) e disponibilità finanziarie. Si tratta della stima dell'Iva evasa, a fronte della commercializzazione di più di 270 milioni di litri di carburante.

L'amministratore della società deve scontare 3 anni e 6 mesi di reclusione, e gli è stata anche comminata l'interdizione dai pubblici uffici nonché l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Infine, definitivamente confiscati 33 immobili (tra fabbricati e terreni), 2 auto, denaro in conti correnti e 70mila euro in quote di società.