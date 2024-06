Frode fiscale, coinvolta azienda di Milano: 12 denunciati

Fatture false, dichiarazioni Iva fasulle, frode fiscale. Sono queste alcune delle accuse nei confronti di 12 persone e otto imprese. L'operazione è stata eseguita dalla guardia di finanza di Vicenza. Tutto è partito da Acerra, in provincia di Napoli, dove una ditta che si occupa della costruzione di edifici aveva ricevuto una cessione di crediti d'imposta. Ma i finanzieri sono giunti a Milano (e a Bassano del Grappa), in una società che si occupa di commercio di prodotti petroliferi all'ingrosso.

L'attività investigativa è stata coordinata dalla Procura di Milano che ha denunciato 12 persone a vario titolo: omessa dichiarazione Iva con una sottrazione di quasi 27 milioni di euro al Fisco, emissione di fatture per operazioni inesistenti pari a circa 124 milioni di euro con un'Iva esposta per oltre 23 milioni. E, ancora, dichiarazione fraudolenta mediante artifici per aver indicato nelle dichiarazioni Iva un'imposta di credito fittizia per quasi 40 milioni di euro.

Segnalate anche tre società per violazione della “responsabilità amministrativa degli Enti derivante da reato". Nel complesso, i finanzieri hanno constato un’imposta sul valore aggiunto dovuta di oltre 50 milioni di euro, ricavi non dichiarati per più di 37,2 milioni di euro, con un recupero a tassazione di costi indeducibili relativi a fatture false per ulteriori 14 milioni di euro circa.