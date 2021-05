Tre arresti per frode da 16 milioni

Tre persone agli arresti domiciliari con l'accusa di truffa ai danni dello Stato. Questo il bilancio dell'intervento della guardia di finanza di Milano che mercoledì 19 maggio oltre a eseguire le ordinanze di custodia ha sequestrato beni del valore di oltre 7 milioni di euro.

I provvedimenti - emessi dal giudice per l'indagine preliminare del Tribunale di Milano, Anna Calabi e dal pubblico ministero titolare delle indagini Paolo Nicola Filippini - sono scaturiti all'esito di una complessa indagine sull'attività di 45 persone e 17 società che sono ritenuti responsabili di un'ingente truffa.

In base a quanto scoperto dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano gli indagati da un lato avevano richiesto all'Agenzia delle Entrate, attraverso società inesistenti e tramite F24, versamenti a quattro fondi pensione e 109 enti bilaterali con sede in tutt'Italia, senza esborso di denaro ma utilizzando in compensazione crediti di natura tributaria e previdenziale inesistenti, tra cui in particolare il 'credito per famiglie numerose'; e dall'altro, successivamente, avevano richiesto il rimborso delle somme - circa 16 milioni di euro, provento della frode - da parte delle suddette società ai medesimi fondi pensione e enti bilaterali, sostenendo che vi fossero errori nella richiesta di accredito in loro favore, anche perché, come emerso dalle indagini, le imprese coinvolte non avevano neanche personale alle dipendenze, tale da giustificare i versamenti richiesti.

La frode, messa in atto da un vero e proprio sodalizio criminale, era resa ancora più insidiosa dall'utilizzo di codici fiscali di professionisti ignari, o, alcuni, deceduti, per validare i modelli F24 e così poter utilizzare i crediti posti in compensazione. L'operazione delle fiamme gialle, battezzata New job, nei mesi scorsi aveva già portato al sequestro preventivo di disponibilità finanziarie per oltre 9 milioni di euro, depositate sui conti di fondi pensione, enti bilaterali e diverse società coinvolte nella frode.