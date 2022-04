Monopattini e cellulari rubati: il business alternativo del fruttivendolo

Non solo frutta e verdura. Tra i prodotti in vendita c'erano anche smartphone, monopattini elettrici, tablet e altri prodotti rigorosamente ricettati. Venedì mattina a Milano, la polizia di Stato ha indagato il titolare di un negozio di alimentari per ricettazione. È un cittadino marocchino di 43 anni con precedenti.

Nel corso di un controllo effettuato con agli agenti della polizia annonaria in via Polesine, i poliziotti delle volanti della Questura hanno trovato 3 monopattini, 2 laptop, 16 smartphone, 6 tablet, 3 powerbank, 5 cuffie con microfono, 45 sigarette elettroniche, 55 liquidi per sigarette elettroniche e 279 atomizzatori per sigarette elettroniche.