Quasi una tonnellata di frutta e verdura sequestrata: donata a Pane Quotidiano

Ottocento chili di frutta e verdura sotto sequestro. È il bilancio dell'intervento della polizia locale nel mercato scoperto di via Segneri dove la merce veniva venduta da due banchi abusivi.

Il sequestro ai fini della confisca è scattato perché i venditori stavano esercitando senza autorizzazione, poiché gli era stata precedentemente sospesa.

La frutta e la verdura recuperate, dal valore commerciale di circa 3.500 euro, sono state donate all’associazione Pane Quotidiano Onlus, l'organizzazione laica che a Milano assicura ogni giorno gratuitamente beni alimentari di prima necessità ai bisognosi.

Interventi della locale: un ristorante in centro, circoli privati e una macelleria

Un altro intervento ha visto gli agenti intervenire in un ristorante dietro piazza Duomo, dove nonostante i divieti 18 persone stavano bevendo e mangiando. Al locale è stata sospesa la licenza per cinque giorni.

Tre circoli privati in zona Vigentino, Navigli e viale Monza, poi, che stavano proseguendo le attività nonostante l’obbligo di chiusura in base all'ultimo Dpcm, sono stati chiusi dalla locale.

Infine, in una macelleria di via Padova - recidiva nelle violazioni delle norme anti assembramento e di quelle che impongono l'esposizione di cartelli con la capienza massima - il proprietario è stato denunciato per non aver rispettato una precedente sospensione dell’attività.