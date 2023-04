Il fucile a canne mozze (con proiettili) trovato sotto un ponte a Milano

Era lì, pronto all'uso. Venerdì gli agenti del commissariato Mecenate hanno sequestrato sotto il "ponte spezzato" di via Orwell - a due passi dal bsochetto della droga di Rogoredo - un fucile a canne mozze e cartucce per l'arma. L'ipotesi è che fosse stato nascosto lì dai pusher che si occupano dello spaccio di droga nell'area e che proprio loro lo utilizzassero per controllare la zona.

Nell'ambito degli stessi controlli, i poliziotti hanno arrestato due uomini colpiti da un provvedimento di carcerazione, entrambi sorpresi verso le 9.30 nella stessa strada. Il primo a finire in manette è stato un 37enne, cittadino marocchino, su cui pendeva un ripristino della custodia cautelare in carcere per rapina.

La stessa sorte è toccata a un 42enne, cittadino algerino, che deve scontare un anno e 5 mesi per reati in materia di stupefacenti. Per i due si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.