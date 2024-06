Patteggiano due del "commando" che ha aiutato Artem Uss a scappare dai domiciliari

Hanno patteggiato pene fino a 3 anni di reclusione due degli uomini sotto accusa per avere favorito la fuga di Artem Uss, imprenditore figlio di un oligarca russo, scappato dagli arresti domiciliari a Basiglio il 22 marzo 2024, mentre era in attesa della decisione della Corte d'Appello milanese sull'estradizione negli Stati Uniti.

Vladimir Jovancic, bosniaco di 51 anni, e suo figlio Boris di 26 anni, martedì mattina hanno patteggiato rispettivamente 3 anni e 2 anni davanti alla gip Anna Calabi. Il primo andrà ai domiciliari (finora si trovava in carcere) mentre la gip ha revocato al secondo, che si trovava già ai domiciliari, la misura cautelare.

Padre e figlio hanno preso parte al "commando" di cinque uomini che ha prelevato fisicamente Uss dalla casa a Cascina Vione, frazione di lusso di Basiglio, e con due automobili lo ha "esfiltrato" oltreconfine. I due bosniaci vivevano nella zona del Lago di Garda. Dopo l'azione, il padre aveva "cambiato aria" e si era trasferito in Croazia, dove era stato bloccato, mentre il figlio era stato arrestato nel Veronese. Entrambi hanno collaborato con la giustizia, consentendo tra l'altro d'individuare Dmitry Chirakadze, magnate russo residente in Svizzera di 55 anni, con legami con gli oligarchi di Mosca, arrestato a metà giugno e considerato la "mente" del piano per liberare Uss. La moglie di Chirakadze è socia della famiglia Uss nella proprietà dell'Hotel Don Diego di Loiri Porto San Paolo, in Sardegna, mentre l'uomo è socio di Uss in una società mineraria russa.

In parallelo proseguono le indagini. L'obiettivo degli investigatori è quello di ricostruire fino in fondo la "rete" dei sodali che hanno permesso a Uss di fuggire dall'Italia, cercando di delineare con precisione il ruolo della famiglia Uss (la moglie e Chirakadze si erano incontrati a Milano) e dei servizi segreti russi.