Lainate (Milano), inseguimento in auto e poi a piedi: un arresto

Un inseguimento in auto, poi a piedi e infine un arresto. È accaduto nei giorni scorsi tra Lainate (Milano) e alcuni comuni del Varesotto dove i carabinieri sono intervenuti riuscendo ad arrestare uno dei due fuggitivi.

Tutto è iniziato quando i militari hanno notato un'auto già sequestrata, intestata a un prestanome, sfrecciare a tutta velocità in via Lura e hanno cercato di fermarla. Il conducente però, vedendoli, invece di accostare ha accelerato ed è scappato per alcuni chilometri arrivando prima a Origgio e poi nella zona industriale di Caronno Pertusella (Va).

Dopo questo primo inseguimento in auto, i due uomini a bordo, entrambi maghrebini, hanno lasciato la macchina e hanno proseguito la fuga a piedi, dividendosi. Il passeggero è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l'automobilista è entrato in una ditta in disuso di via Lambro a Caronno, dove è stato rintracciato dai militari.

Ad essere fermato un 30enne marocchino irregolare in Italia e con precedenti. Anche al momento del fermo ha cercato di sfuggire ai militari e a causa della sua resistenza è nata una colluttazione. Alla fine, però, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e l'hanno arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Addosso gli sono stati trovati 400 euro in contanti, possibile provento di spaccio. In corso invece le ricerche per individuare il fuggitivo.