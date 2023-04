Fuga di Uss, i giudici si difendono: "Si stava radicando qui, giusti i domiciliari"

Erano sicuri, per il ministero della giustizia, gli arresti domiciliari disposti per Artem Uss, imprenditore russo di 40 anni, figlio dell'oligarca (e governatore di Krasnoyarsk) Aleksandr, fuggito dall'Italia subito dopo che i giudici milanesi avevano accolto la richiesta d'estradizione negli Stati Uniti per traffico di petrolio dal Venezuela (ma non per traffico di tecnologie militari dagli Usa alla Russia). Emerge dalla documentazione inviata dalla Corte d'Appello di Milano al ministro della giustizia Carlo Nordio, che aveva chiesto chiarimenti e disposto un'ispezione sulla fuga di Uss da Borgo Vione, residenza esclusiva a Basiglio dove Uss scontava i domiciliari in attesa della decisione sull'estradizione.

Gli Stati Uniti avevano inviato alle autorità italiane una lettera dal tono preoccupato, il 29 novembre 2022, dopo la concessione dei domiciliari avvenuta il 25 novembre (ma eseguita effettivamente solo il 2 dicembre), ricordando tra l'altro che, negli ultimi tre anni, sei persone, in attesa di estradizione dall'Italia agli Usa, si erano volatilizzate. Ma il ministero della giustizia, a quanto pare, il 6 dicembre aveva risposto agli Stati Uniti che l'applicazione dei domiciliari con braccialetto elettronico sarebbe "del tutto equiparata alla misura cautelare della custodia in carcere". Peccato che, come è emerso solo dopo la fuga di Uss, quel braccialetto elettronico (mai più ritrovato) non fosse dotato di Gps.

Un altro punto evidenziato dalla Corte d'Appello è che, dopo la concessione dei domiciliari, i giudici non avrebbero comunque potuto aggravare la misura cautelare, se non in caso di violazione da parte di Uss, mentre la procura generale avrebbe potuto fare ricorso e lo stesso ministero della giustizia avrebbe potuto chiedere l'aggravamento della misura, cioè la carcerazione.

Domiciliari perché 'radicato in Italia'

L'arresto di Uss a Malpensa è avvenuto il 17 ottobre 2022. L'uomo, già in Italia da qualche giorno, stava per imbarcarsi per la Turchia, ma gli agenti aeroportuali lo hanno bloccato in forze del mandato d'arresto internazionale spiccato dagli Stati Uniti (corte di Brooklyn). Il 25 novembre i giudici della quinta sezione penale d'Appello (Fagnoni, Curami e Caramellino) hanno ritenuto che il pericolo di fuga di Uss potesse essere contenuto dal braccialetto elettronico, e concessero i domiciliari in un appartamento di Borgo Vione che la moglie aveva preso in affitto apposta. Nello stesso complesso sempre la moglie aveva acquistato, ad agosto, un appartamento da un milione e mezzo di euro, in fase di ristrutturazione.

Gli avvocati difensori di Uss (i 'principi del foro' Vinicio Nardo e Fabio De Matteis) erano riusciti a convincere i giudici che Uss avrebbe potuto essere usato, dagli Stati Uniti, come 'merce di scambio' di prigionieri. Ma soprattutto che l'uomo si stava 'radicando in Italia', e dunque non sarebbe fuggito. Questo aspetto potrebbe anche fare 'giurisprudenza': è sufficiente avere una partecipazione in un albergo di lusso in Sardegna (il Don Diego di Loiri Porto San Paolo) e una casa a Basiglio perché non sussista un pericolo di fuga. È sufficiente un presunto 'radicamento in Italia' per ottenere i domiciliari invece del carcere. Considerando quanti detenuti sono in custodia cautelare in carcere, presumiamo che, con lo stesso metro, potrebbero quasi tutti essere liberati all'istante.

Il presidente della quinta sezione penale della Corte d'Appello, Antonio Nova, nella sua relazione al ministro dice dunque sostanzialmente due cose. La prima è che, una volta decisi i domiciliari, i giudici non avrebbero potuto tornare d'ufficio sui loro passi, ma solo previo ricorso della procura o richiesta del ministero. La seconda è che, comunque, i domiciliari erano in teoria idonei al caso di Uss. Resta il fatto che il russo, il giorno dopo la decisione sull'estradizione, è in realtà fuggito, mostrando che l'idoneità dei domiciliari era soltanto teorica. Il dispositivo collegato al braccialetto elettronico ha dato l'allarme alle 13.52 del 22 marzo, poco dopo un controllo dei carabinieri di Basiglio (che si recavano al domicilio di Uss due volte al giorno). Alle 14.07 i militari sono arrivati nell'abitazione ma, di Uss, non v'era più traccia.

Le indagini sulla fuga

Le indagini sulla fuga stanno ancora proseguendo. Alcune persone che hanno aiutato Uss sarebbero già state identificate, ed è quasi sicuro che il russo sia stato 'prelevato' da un'auto di grossa cilindrata fuori da Borgo Vione. Le auto utilizzate sarebbero state, però, almeno quattro, in modo anche da far perdere più facilmente le tracce. Uss sarebbe stato portato in Slovenia e poi in Serbia e, da qui, sarebbe tornato in patria in aereo. Tutto questo nonostante gli fosse stato ritirato il passaporto.

Durante il periodo ai domiciliari, Uss era autorizzato a ricevere numerose persone in visita: la sorella, due diplomatici consolari, i due avvocati, un interprete, un 'tuttofare' e perfino il padre, che comunque non è mai arrivato in Italia. Inoltre, secondo quanto già emerso, aveva con sé anche due cellulari, che gli sono stati sequestrati il 13 marzo. La moglie, che viveva con lui, ha fatto la spola tra Milano e Mosca più d'una volta per andare ad accudire il figlio minorenne della coppia. L'ultima partenza per la Russia della donna risale a pochi giorni prima della fuga del marito.

Quando Ussi è 'ricomparso' in Russia, ha parlato di "persone forti e affidabili" che lo avrebbero aiutato a scappare, mentre il padre Aleksandr, amico di Putin, ha ringraziato in un video direttamente il presidente, salvo poi cancellare il filmato, non prima che fosse ripreso da alcuni media russi. Consolidando così un'ipotesi già radicata negli investigatori (e non solo): la (quasi) certezza che Uss sia stato aiutato dai servizi segreti del suo paese. Una fuga, quella dell'imprenditore, molto bene architettata, con il coinvolgimento di più automobili e persone e la conseguente necessità di un'organizzazione logistica non superficiale. Del resto le massime autorità russe (tra cui il portavoce di Putin, Dimitri Peskov, e la portavoce del ministero degli esteri, Maria Zakharova) avevano promesso che si sarebbero occupate del caso.

Il caso in parlamento

Intanto, giovedì 13 aprile la presidente del consiglio Giorgia Meloni è stata sentita dal Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Con un piccolo 'giallo': sulle prime è emerso che Meloni avrebbe affermato che la fuga di Uss non fosse "colpa del governo", ma in realtà i membri del comitato hanno poi negato con decisione che, durante l'audizione della premier, si fosse parlato del russo. In parlamento è intanto depositata, da parecchi giorni, un'interrogazione presentata da Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova, deputati di +Europa, ai ministri Carlo Nordio (giustizia) e Matteo Piantedosi (interno) per sapere, dal secondo, se erano state "adottate tutte le misure di sicurezza adeguate" ai gravi reati di cui è accusato Uss e se non vi sia stato "un grave vulnus per i nostri sistemi di sicurezza" e, dal primo, se fosse "giustificata l'applicazione" dei domiciliari. Analoga interrogazione è stata più di recente annunciata dagli esponenti del Pd Lia Quartapelle e Peppe Provenzano.