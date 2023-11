Fuga di monossido: 4 intossicati in una casa, in ospedale anche due soccorritori

Intossicati i residenti. Intossicati i soccorritori. Fuga di gas mercoledì sera in un appartamento al primo piano della palazzina al civico 36 di via Sardegna. L'allarme è scattato poco dopo le 22.30, quando i quattro occupanti dell'abitazione - tre donne di 25, 46 e 55 anni e un uomo di 18 - hanno iniziato ad avere difficoltà respiratorie.

Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorritori del 118. I quattro sono poi finiti in ospedale: la 25enne e la 46enne in codice giallo a Legnano, con trattamento in camera iperbarica, e la 55enne e il 18enne in codice verde al pronto soccorso di Castellanza. Tutti avevano i sintomi di intossicazione da monossido ma fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni. In ospedale anche i primi due soccorritori entrati nell'appartamento - un 52enne e un 25enne -, per cui non è poi stato necessario il ricovero.

Stando ai primi accertamenti compiuti dai pompieri, la fuga di gas avrebbe avuto origine da uno scaldacqua che si trova nell'abitazione. A scopo precauzionale, i tecnici dell'azienda di distribuzione del gas hanno momentaneamente bloccato l'erogazione per evitare nuovi pericoli.