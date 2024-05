Fuga di gas in via Napo Torriani a Milano: chiusa la strada

Fuga di gas in via Napo Torriani a Milano nella mattinata di venerdì 3 maggio. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, oltre agli agenti della polizia locale che hanno chiuso un tratto di strada al traffico.

L’allarme è scattato poco dopo le 9.30, come appreso da MilanoToday. Sono stati alcuni residenti, allertati da un forte odore di metano, a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri, sul posto col nucleo Nbcr e un’autopompa, stanno lavorando insieme all’azienda del gas per individuare la perdita che, secondo quanto trapelato, pare si trovi sotto al livello stradale. Per permettere le operazioni è stata chiusa al traffico dalla polizia locale.

Intorno alle 11.30, inoltre, si è verificata un’altra fuga di gas in via Concetto Marchesi a Corsico, di fronte a un grande magazzino svedese di mobili per la casa. Anche in questo caso sono al lavoro i vigili del fuoco.