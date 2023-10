Fuga di gas, evacuati 500 studenti da una scuola di Milano

Prima un forte odore di metano, poi la corsa verso il cortile. È stato evacuato a causa di una fuga di gas la scuola superiore Gerolamo Cardano di via Natta a Milano (zona Lampugnano).

L'allarme è scattato alle 11.30 quando un persistente odore di gas ha invaso le aule e i corridoi della scuola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, i sanitari del 118 e i poliziotti della questura. L'istituto (circa 500 studenti) è stato evacuato e otto ragazzi (tutti tra i 18 e i 20 anni) hanno manifestato i sintomi di una lievissima intossicazione; quattro sono stati portati in codice verde nei pronto soccorso del Sacco e del San Carlo con cefalea e nausea.

La fuga di metano, come spiegato dai vigili del fuoco, è stata causata da un cantiere stradale non lontano dall'istituto. Durante una fase della lavorazione gli operai hanno inavvertitamente bucato la tubazione innescando la perdita.

La situazione è tornata alla normalità poco prima le 13, quando gli studenti sono rientrati nelle loro aule. All'interno dell'istituto, infatti, non si era formata nessuna sacca di gas. Sono in corso le operazioni per riparare la conduttura.