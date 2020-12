Milano, fuga di gas in via Negroli: evacuato un palazzo, vigili del fuoco al lavoro

Vigili del fuoco e tecnici del gas al lavoro in via Negroli a Milano (zona Acquabella) dove nella mattinata di martedì 29 dicembre è stata segnalata una fuga di gas.

L'allarme è scattato intorno alle 10.30 quando un residente ha segnalato al 115 un persistente odore di gas all’altezza del civico 10. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici che stanno scavando per rintracciare la conduttura che si è rotta. Per il momento non si registrano criticità.

Per permettere lo svolgimento delle operazioni in tutta sicurezza sono state evacuate circa 20 persone e la polizia locale ha chiuso la strada al traffico.