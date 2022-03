Scuola evacuata a Milano per una perdita di gas

Gli alunni della scuola 'Alfredo Cappellini' a Milano, in via Giovanni Battista De Rossi, sono stati evacuati nel pomeriggio di giovedì per una perdita di gas. I vigili del fuoco hanno verificato la perdita tra piazzale Santorre di Santarosa e viale Espinasse. Sono stati evacuati anche i residenti di una palazzina di due piani e la zona è stata isolata.

Il gas sembra sia fuoruscito da un tubo di 30 centimetri, probabilmente lesionato accidentalmente da lavori in corso nel quartiere. È stato avvisato anche il prefetto di Milano. Sul luogo sono arrivati gli agenti della polizia locale e il personale del 118 con due ambulanze. Interrotta per precauzione la linea del tram che attraversa la zona.