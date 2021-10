Fuga di gas a Milano: maxi emergenza, 80 persone evacuate

Serata di paura quella di venerdì in via Desenzano a Milano, a due passi dalla metropolitana di Bande Nere. L'allarme è scattato verso le 23.15, quando alcuni residenti di zona hanno avvertito un forte odore di gas in strada.

È immediatamente scattata la maxi emergenza e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Unareti, oltre che la protezione civile, la Questura, gli agenti della polizia locale e gli equipaggi di sei mezzi del 118, allertati per precauzione.

La fuga di gas, stando a quanto appreso, è poi stata individuata da una tubazione di media pressione davanti al civico 5, sulla quale sono intervenuti i pompieri. Durante le operazioni sono stati evacuati i condomini ai civici 7 e 11, con ottanta persone che sono state costrette a lasciare momentaneamente le proprie abitazioni e hanno passato la notte in una struttura poco distante messa a disposizione dal comune. Nella mattinata di sabato, gli sfollati hanno fatto rientro nei loro appartamenti.