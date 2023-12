Fuga di gas nel palazzo: 70 persone evacuate d'urgenza

Una fuga di gas all'interno di un condominio di cinque piani ha costretto all'evacuazione d'urgenza di 70 persone. È accaduto nella via privata Falconi, al civico 8, tra Crescenzago e Gorla. Sul posto i vigili del fuoco che hanno constatato che la fuga di gas proveniva dagli scantinati del palazzo. L'evacuazione si è resa necessaria per la messa in sicurezza dell'area. Per ora sembrerebbe non ci siano feriti o intossicati.

La chiamata ai pompieri è arrivata intorno alle 10 di questa mattina, 10 dicembre. Sul posto sono accorsi i mezzi Aps di Sesto San Giovanni e il nucleo Nbcr per i rilievi. Attivato anche il sistema di protezione civile in aiuto dei condomini che sono stati evacuati.