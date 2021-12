Milano, fuga di gas in via Fantoni: palazzo evacuato

Fuga di gas in un edificio tra via Amudsen e via Fantoni, zona De Angeli, ovest di Milano. Succede nella mattinata di martedì 21 dicembre, intorno alle 10, quando sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e Unareti.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni inquilini dello stabile, al 17 di via Fantoni, i quali avevano avvertito un forte odore di gas nel vano scale. Ad accorrere tre mezzi dei vigili del fuoco del comando di via Messina.

In corso tutti gli accertamenti per capire l'origine della fuga, che sembrerebbe localizzata nelle cantine. A livello preventivo una trentina di persone è stata fatta evacuare dal palazzo.