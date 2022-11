Intera famiglia intossicata dal monossido: gravi mamma e figlio

Il "fuoco" acceso al centro della casa, probabilmente per scaldarsi. Il gas che si propaga silenziosamente nell'abitazione. E la serie, tragica, di malori. Un'intera famiglia - mamma, padre e due figli, tutti di origine pakistano - è rimasta intossicata dal monossido di carbonio nella tarda serata di sabato a Castano Primo, nel Milanese. La mamma 46enne e il figlio 14enne sono stati trasportati in condizioni gravi all'ospedale di Legnano, anche se non sarebbero in pericolo di vita. Il papà 49enne e l'altro figlio, di 11 anni, sono invece stati dimessi domenica mattina dal pronto soccorso di Busto Arsizio.

Teatro dell'incidente è stata la casa della famiglia, in via Arco Nuovo, da dove verso le 23.30 è partito l'allarme. Stando a quanto finora ricostruito, pare che il monossido si sia sprigionato da un braciere a carbone che era stato acceso nell'appartamento, verosimilmente per combattere il freddo. A chiamare i soccorsi sarebbero state proprio le vittime, che avrebbero iniziato ad avere mal di testa e nausea. Ad accertare le cause della fuga di gas sono stati i carabinieri della stazione di Castano, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco di Inveruno.

Soltanto mercoledì scorso, un ragazzo di 24 anni - Francesco Mazzacane - era morto nel residence Linate di Novegro proprio a causa di una fuga di monossido. Il suo compagno di stanza - il 21enne Pietro Caputo, inizialmente scambiato per la vittima - era invece stato ricoverato in gravi condizioni. Entrambi napoletani, erano arrivati a Milano per lavoro.