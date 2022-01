Chiamano l'ambulanza perché la bimba sta male: svelata fuga di monossido, 8 in ospedale

I soccorsi per la bimba, la scoperta - quasi casuale - e la tragedia sventata. Weekend di paura a Cesate, nel Milanese, dove una famiglia di 10 persone è "sfuggiata" a una fuga di monossido dopo che la piccola di casa ha avuto un malore.

Appena la bambina ha iniziato a stare male, i parenti hanno chiesto aiuto al 118 e in pochi attimi, grazie all'apposito rilevatore in dotazione all'ambulanza, i soccorritori hanno scoperto che il suo stato era dovuto alle esalazioni di monossido di carbonio.

Così, tutti le dieci persone presenti nell'appartamento sono state evacuate e tratte in salvo, nonostante nessuno di loro - come accade quasi sempre - si fosse accorto della presenza del gas mortale. In otto sono rimasti intossicati: sono stati portati in codice giallo nei pronto soccorso degli ospedali di Niguarda, Garbagnate Milanese e Saronno. Nessuno di loro è in gravi condizioni.