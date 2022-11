Fuga di monossido in casa: mamma, papà e i 5 figli in ospedale

Un'intera famiglia in ospedale. Sette persone - mamma, papà e i cinque figli - sono rimaste intossicate martedì sera nella loro casa al civico 7 di via Abbiati, a San Siro, per una fuga di monossido di carbonio. L'allarme è scattato poco dopo le 21.40 e sul posto sono intervenuti gli equipaggi del 118 e i vigili del fuoco.

Il padre e tre figli sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli, mentre la madre e altri due piccoli sono finiti al San Carlo ma sono poi stati trasferiti al Niguarda per essere sottoposti ai trattamenti iperbarici. Stando a quanto riferito dai caschi rossi, lo scaldabagno dell'appartamento è stato posto sotto sequestro. È verosimile che la fuga di monossido si sia originata proprio da lì.

Un incidente praticamente identico era avvenuto la notte del 13 novembre scorso a Castano Primo, dove mamma, padre e due figli, tutti di origine pakistana, erano rimasti intossicati dal monossido di carbonio. La mamma 46enne e il figlio 14enne erano stati trasportati in condizioni gravi all'ospedale di Legnano, mentre il papà 49enne e l'altro figlio, di 11 anni, erano stati dimessi la mattina successiva dal pronto soccorso. Pare che il monossido si fosse sprigionato da un braciere a carbone che era stato acceso nell'appartamento, verosimilmente per combattere il freddo.

Il mercoledì precedente un ragazzo di 24 anni - Francesco Mazzacane - era morto nel residence Linate di Novegro proprio a causa di una fuga di monossido. Il suo compagno di stanza - il 21enne Pietro Caputo, inizialmente scambiato per la vittima - era invece stato ricoverato in gravi condizioni. Entrambi napoletani, erano arrivati a Milano per lavoro.