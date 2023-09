Fuma uno spinello alla fermata del bus, poi aggredisce gli agenti: "Fatemi fare sta canna"

Calci, pugni e insulti. Tutto per uno spinello. Un uomo di 54 anni, italiano, è stato arrestato domenica pomeriggio in piazza Prealpi a Milano con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito due agenti che lo avevano sorpreso a fumare una "canna" alla fermata del bus in piazza Prealpi.

Quando i poliziotti - che passavano in zona e sono stati attirati dall'odore - si sono fermati per identificarlo, lui è andato su tutte le furie. "Fatemi fumare sta canna, andate a controllare la gente seria, stron** di mer**", ha cominciato a urlare contro i due ragazzi in divisa.

Poi, non contento, ha cercato di colpirli con calci e pugni per evitare che loro lo caricassero sulla macchina di servizio. "Vi faccio male, non contate un ca***", ha continuato nel suo "show" il 54enne, che è poi finito in manette.