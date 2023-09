Fumo nella discoteca Lime di Milano: pompieri al lavoro

Una densissima coltre di fumo ha invaso i locali della discoteca Lime, in via Tullio Massarani a Milano, nella mattinata di martedì 5 settembre. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco con cinque squadre.

Tutto è successo poco prima delle 10, come riferito da via Messina. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia causato la coltre di fumo che ha invaso il piano -1 dello stabile. Le emissioni non hanno coinvolto il palazzo sovrastante che non è stato evacuato.

I pompieri, entrati nella struttura appena arrivati sul posto, hanno arieggiato i locali e liberato il piano interrato dal fumo. Le squadre, come reso noto da via Messina, stanno lavorando "con l'obiettivo di capire a dove si è sprigionato il denso fumo all'interno della discoteca".

Sul posto anche un'ambulanza del 118, ma non si registrano né intossicati né feriti.