Fumo in metro a Milano: stazione evacuata, pompieri in azione

Allarme domenica mattina nella stazione metropolitana di Linate, capolinea della M4. Verso le 11.30, infatti, nella fermata della blu è stata segnalata la presenza di fumo. I vigili del fuoco, immediatamente intervenuti, hanno evacuato la stazione, facendo uscire i passeggeri e il personale di Atm.

Sul posto sono intervenute due autopompe, un veicolo con i supporti per la protezione delle vie respiratorie e un carro speciale per gli interventi di soccorso in metropolitana. Al momento non vengono segnalati feriti o danni. Ancora da chiarire da cosa sia stato causato il fumo.

La stazione di Linate è stata chiusa per - ha fatto sapere Atm - "un intervento dei vigili del fuoco su treno guasto". I treni sono sostituiti da bus tra Linate e Repetti.

Sembra - stando a quanto finora appreso - che la nube di fumo sia stata causata da una brusca frenata di un treno, in quel momento vuoto, che si stava posizionando sui binari per partire dal capolinea.