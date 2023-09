Fumo da un Frecciarossa: allarme in stazione Centrale a Milano, treno evacuato

Allarme martedì pomeriggio in stazione Centrale a Milano. Verso le 18.30, per cause ancora in corso di accertamento, dal Frecciarossa in arrivo da Brindisi al binario 19 si è sprigionato del fumo dalla parte inferiore del convoglio.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato tutti i passeggeri, tra cui c'era anche un pompiere che si è subito adoperato per dare una mano ai colleghi. Venti gli uomini impegnati, che hanno svuotato tutte le carrozze mettendo al sicuro i viaggiatori.

Il fumo, stando a quanto finora riferito dal comando di via Messina, sarebbe partito dalla carrozza 4. Non si registrano feriti, ma sul posto sono comunque intervenute a scopro precauzionale due ambulanze del 118.

