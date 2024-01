Lancia un fumogeno prima di Empoli-Milan, tifoso rossonero denunciato

Un tifoso del Milan è stato denunciato per avere lanciato un fumogeno. È successo domenica 7 gennaio a Empoli, in occasione dell'incontro di Serie A Empoli-Milan (terminato con la vittoria dei rossoneri). L'uomo, che ha 40 anni, è stato visto poco prima dell'inizio del match (verso mezzogiorno e mezza) mentre, nel parcheggio riservato agli ospiti dello stadio Castellani, accendeva e lanciava un fumogeno.

I poliziotti del commissariato di Empoli, sul posto per sorvegliare la fase di afflusso allo stadio, lo hanno visto compiere il gesto mentre era a bordo di un minivan. Poco prima, nella stessa zona, alcuni tifosi milanisti avevano fatto esplodere due petardi. Gli agenti hanno portato in commissariato il 40enne per l'identificazione e la successiva denuncia. Inoltre è stato proposto per lui un Daspo (il decreto di allontanamento dai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive).