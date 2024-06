Roberta Guaineri, nella basilica di Sant'Ambrogio i funerali dell'ex assessora

Si sono svolti questa mattina presso la basilica di Sant’Ambrogio i funerali di Roberta Guaineri, ex assessore allo sport e al turismo del comune di Milano, morta lunedì all’età di 57 anni.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il vicesindaco Anna Scavuzzo, con la fascia tricolore, la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, gli assessori Elena Grandi, Martina Riva, Lamberto Bertolè, Emmanuel Conte e il capogruppo Pd in consiglio comunale Filippo Barberis. La messa è stata celebrata da monsignor Carlo Faccendini, abate di Sant’Ambrogio ma a tenere l’omelia è stato Sandro Lodolo, diacono amico di Guaineri.

Al termine della celebrazione l’ultimo saluto, nel cortile interno della basilica, è stato accompagnato da un brano per pianoforte dal titolo "Erre" a lei dedicato.

"Siamo turbati, cioè scossi, provocati, urtati a motivo della scomparsa così prematura ed improvvisa di Roberta" ha detto Sandro Lodolo durante l’omelia, come riportato da Mianews. Eppure, come ha poi sottolineato, l'invito di Gesù di fronte alla verità della fragilità e del limite dell'esistenza umana è :"Non sia turbato il vostro cuore". "L’amore è il dono della misericordia di Dio al dolore dell’uomo, non la ricompensa all'autosufficienza" ha proseguito, citando Thomas Merton, ricordando quindi che per questo "abbiamo motivo di sperare" e per questo "oggi le nostre lacrime si mescolano con il desiderio, con l'attesa di ritrovarci insieme faccia a faccia con Roberta e tutti coloro che ci hanno preceduto”.