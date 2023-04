Morta dopo l'operazione per perdere peso: domani i funerali

Verranno celebrati mercoledì 12 aprile nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Oleggio (Novara) i funerali di Anna Giugliano, la 29enne morta dopo un intervento chirurgico per perdere peso.

Nei giorni scorsi è arrivato l'ok della procura alla tumulazione della salma, su cui sono stati svolti gli accertamenti scattati con l'inchiesta aperta all'indomani della morte della ragazza. Un medico dell'ospedale Humanitas di Rozzano è stato iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto, per eseguire le verifiche che permetteranno di provare a ricostruire i motivi della morte.

In base a quanto trapelato, la 29enne sarebbe morta per sepsi. L'ipotesi - ancora in fase di accertamento - è che il problema possa essere insorto nella fase post-operatoria, quando le sono stati messi i punti di sutura. Questa circostanza avrebbe provocato un'infezione.

A fare partire l'inchiesta, condotta dal dipartimento guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano e del pm Valentina Mondovì, era stata la denuncia dei familiari della ragazza, assistiti dall'avvocato Simone Ciro Giordano. Dopo l'operazione, Giugliano, residente nel Novarese, era tornata a casa e apparentemente stava bene. Qualche giorno dopo aveva iniziato ad accusare forti dolori e ad avere la febbre. Poi le sue condizioni sono peggiorate, fino al ricovero, dopo il quale è spirata.