Il funerale di Benjamin Galli, morto combattendo per l'Ucraina a 27 anni

Dopo i funerali con rito ebraico, che si sono svolti a Kyiv il 24 settembre, si è tenuto a Bedero Valcuvia (Varese) un rito laico per salutare per sempre Benjamin Giorgio Galli, il giovane italo-olandese di 27 anni morto a settembre in Ucraina in combattimento. Galli si era arruolato volontario nella legione internazionale per combattere a fianco dell'Ucraina nella guerra sferrata dalla Russia a partire dal 24 febbraio 2022. Dopo che si era diffusa la notizia della sua morte, il console ucraino a Milano gli aveva reso omaggio, ma su Facebook erano piovuti anche insulti nei suoi confronti. La sua famiglia era intervenuta per difendere le sue scelte.

Il momento di raccoglimento si è dsvolto nella piazza di Bedero Valcuvia, dove il ragazzo ha trascorso la sua infanzia e ha vissuto per un periodo anche da adulto, il 30 novembre. E' stato organizzato dal papà Gabriel, dalla mamma Mirjam e dai parenti, tra cui il fratello David Pietro e la sorella Anna Victoria. Sono state esposte la bandiera dell'Olanda e dell'Ucraina: quest'ultima è stata anche avvolta intorno alla bara di Galli, a cui hanno reso omaggio molti ucraini residenti in Italia, presenti alla cerimonia. Ed è risuonato anche 'Š?e ne vmerla Ukraïny', l'inno nazionale.

"Odiava l'ingustizia e considerava criminale e vergognosa la guerra sferrata dalla Russia", ha scritto una cittadina ucraina residente in Italia che ha partecipato al rito: "Suo padre mi ha detto 'mio figlio è morto per te. E' morto giovane per lasciare a voi ucraini la libertà di scelta. Il popolo ucraino continua a mostrare eroismo. Ci avete aiutato a venire a patti con la morte di nostro figlio'".