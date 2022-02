I funerali laici di Carmen De Min, la 'Mamma del Leoncavallo' scomparsa a 87 anni

Si sono svolti a Villa Pallavicini i funerali laici di Carmen De Min, tra le fondatrici dell'associazione Mamme antifasciste del Leoncavallo, morta a Milano a 87 anni. Alla cerimonia, negli spazi di Crescenzago in fondo a via Padova, hanno partecipato decine di persone. Il feretro era coperto da una bandiera della pace, mentre i presenti hanno portato bandiere rosse per accompagnare la cerimonia.

Nelle commemorazioni sono stati ricordati, tra l'altro, i viaggi per Valona (Albania) per denunciare le sofferenze dei migranti albanesi, ma anche quello in Messico, nel Chiapas, per incontrare da vicino l'esercito zapatista. E poi il ricordo della vita di Carmen, nata nel Bellunese da una famiglia antifascista, trasferitasi a Milano: lavorava come operaia ed era iscritta al sindacato.

L'idea dell'associazione delle Mamme del Leoncavallo è nata nel 1978, all'indomani dell'omicidio di Fausto e Iaio al Casoretto, a due passi dalla prima e storica sede del centro sociale. L'associazione ha lottato a lungo per raggiungere la verità giudiziaria sull'omicidio dei due ragazzi e, parallelamente, è sempre stata vicina al centro sociale nelle sue battaglie, in primis per difendere gli spazi occupati.

Al funerale anche don Virginio Colmegna, che ha letto il passo delle Beatitudini e ha benedetto la bara, sottolineando che in Carmen era forte "la passione per la giustizia e per la pace". Carmen, ha detto don Colmegna, aveva un'intensità nella battaglia "che mette insieme credenti e non credenti che credono nella vita". Il feretro è stato poi accompagnato all'esterno con le note di 'Bandiera rossa' e 'Bella ciao'.

Video - I funerali di Carmen De Min (MiaNews)