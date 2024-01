I funerali di Giovanna Pedretti: folla in silenzio e lo striscione contro la stampa

Sono stati celebrati stamattina, 22 gennaio, i funerali di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano che si è tolta la vita dopo la bufera scatenata da una recensione alla sua pizzeria. La cerimonia è iniziata alle 10, nella chiesa di paese. Fuori è stato affisso lo striscione firmato dagli ultrà della squadra di serie D, assidui frequentatori del ristorante “Le Vignole”. Il manifesto, già visto negli scorsi giorni, recita: “Stampa e tv: rispettate la famiglia e non fatevi vedere più”.

Fuori dalla basilica una grande folla di persone accorse per dare l’ultimo saluto alla 59enne. Il prete ha ricordato “l’onestà e la generosità di Giovanna”. La famiglia di Giovanna ha chiesto di non ricevere fiori e corone, ma di fare delle donazioni alla casa di riposo Santa Cabrini e all’associazione “Genitori e amici dei disabili” con cui la ristoratrice aveva organizzato diverse iniziative e raccolti fondi.

All'uscita del feretro dalla chiesa, la folla si è lasciata andare a un applauso. Poi il lancio di palloncini bianchi in cielo e l'ultimo saluto sulle note della canzone di Michael Jackson "Heal th world", guarire il mondo.

Cos’è successo

Giovanna Pedretti era diventata nota nel giro di poche ore perché aveva pubblicato sui suoi social lo screenshot di una recensione ricevuta. Nel commento del cliente si leggeva lo sdegno per aver condiviso la sala con un gay e un disabile. La donna aveva prontamente risposto al messaggio invitando educatamente il cliente a non visitare più il suo ristorante, divenendo un’eroina agli occhi di tutti. Messaggio intercettato subito dalla stampa e dai social che hanno fatto di quella storia un caso a livello nazionale.

Giovanna era stata anche chiamata dai carabinieri per essere ascoltata, per cercare di capire chi avesse scritto quel messaggio d’odio. Poi le “indagini” del web sulla possibilità che la recensione fosse finta, forse inventata dalla ristoratrice stessa per attrarre attenzione. Infine, il tragico epilogo su la procura, ora, indaga: l’ipotesi è di istigazione al suicidio.