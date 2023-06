I funerali di Giulia Tramontano si svolgeranno domenica pomeriggio

Si svolgeranno domenica 11 giugno, alle tre di pomeriggio, i funerali di Giulia e Thiago Tramontano. Le esequie si terranno nella parrocchia di Santa Lucia a Sant'Antimo, nel Napoletano, il Comune in cui Giulia è nata e dove vivono tuttora i genitori. Sul manifesto funebre si legge che la 29enne e il nascituro "sono stati strappati all'amore dei propri cari". La cerimonia sarà strettamente privata, come ha ricordato anche il sindaco di Sant'Antimo, Massimo Buonanno, invitando la cittadinanza alla "massima osservanza di tale volontà, a ulteriore riprova della vicinanza e dell'affetto che l'intera comunità ha già sentitamente dimostrato".

Venerdì 9 giugno è stata effettuata a Milano l'autopsia sul corpo di Giulia Tramontano. Le prime risultanze dicono che la ragazza sia stata raggiunta da almeno 37 coltellate da parte del compagno, Alessandro Impagnatiello, reo confesso, ora a San Vittore con l'accusa di omicidio volontario aggravato. I due fendenti letali hanno reciso la carotide e l'arteria succlavia. Nessuna ferita da difesa sul corpo della 29enne, ma alcune coltellate alla schiena, dunque la ragazza è stata colpita anche di spalle.

L'omicidio di Giulia Tramontano

L'omicidio è avvenuto nella serata di sabato 27 maggio, dopo che Giulia era tornata a casa dall'incontro con l'altra compagna di Impagnatiello: entrambe le donne non sapevano l'una dell'altra, anche se recentemente entrambe avevano cominciato a nutrire sospetti sulla doppia vita del barman 30enne. Così avevano avuto un incontro tra loro. Da quello che è emerso, Giulia era decisa a chiudere la relazione ed era rientrata nella casa di Senago, dove però Impagnatiello l'aspettava già deciso a ucciderla, come testimoniano le ricerche su internet effettuate in quelle stesse ore da lui, ad esempio "come pulire la vasca" e altre.

Una premeditazione al momento non ritenuta sufficiente dal gip di Milano per dare a Impagnatiello anche questa aggravante, anche se gli investigatori sono ormai convinti che l'uomo avesse deciso di uccidere Giulia da qualche giorno: in casa è stato trovato veleno per topi e, tra le sue ricerche online, "veleno topi umani".