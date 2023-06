Lutto cittadino a Senago per i funerali di Giulia: la sindaca sarà a Sant'Antimo

Lutto cittadino, domenica 11 giugno, e Palio dei quartieri sospeso a Senago, la città in cui viveva Giulia Tramontano, uccisa il 27 maggio dal compagno Alessandro Impagnatiello mentre era incinta di Thiago al settimo mese di gravidanza. L'11 giugno è la giornata in cui si terranno le esequie funebri di Giulia, a Sant'Antimo nel Napoletano, suo paese d'origine e dove vivono tuttora i genitori. Sarà una cerimonia strettamente privata, alla quale comunque parteciperà una delegazione del Comune di Senago composta dalla sindaca Magda Beretta, dal vicesindaco Saverio Cucinotta e dal presidente del consiglio comunale Valerio Mantovani. La famiglia di Giulia ha telefonato alla sindaca di Senago, facendo sapere che la partecipazione diretta di esponenti dell'amministrazione al funerale sarebbe stato un gesto da loro apprezzato.

Senago sarà così presente al funerale di Giulia e, allo stesso tempo, la città si unirà al lutto sospendendo il Palio dei quartieri e ogni altra attività "in contrasto con il lutto indetto" dall'amministrazione comunale. Poi, il 16 giugno, sarà organizzata una manifestazione cittadina in memoria e in onore di Giulia e Thiago, probabilmente una marcia silenziosa, a cui parteciperà anche la Comunità pastorale senaghese.

Intanto la sorella Chiara ha scritto sui social network un messaggio in cui riassume il suo stato emotivo e quello della famiglia. "Grazie a tutti - ha scritto - dell'affetto che ci avete dimostrato in questi giorni atroci. I vostri pensieri ci hanno inondato di amore e vicinanza. Ora però è il momento dell'ultimo saluto intimo e straziante a Giulia e Thiago e vorremmo viverlo insieme ai parenti e amici più stretti. Siamo certi che capirete perché in questi giorni avete dimostrato di saper vivere il nostro stesso dolore, operare il nostro stesso silenzio e commemorare Giulia con amore e rispetto". Insieme al messaggio, alcune fotografie di famiglia e la canzone 'Senza 'e te' di Pino Daniele come accompagnamento musicale.

Le indagini proseguono

Sul fronte investigativo, intanto, non si fermano gli sforzi. Tra i primi risultati dell'autopsia eseguita venerdì sul corpo di Giulia, è emerso che la ragazza è stata uccisa con almeno 37 coltellate, di cui due letali al collo. Un numero elevato di colpi, che non combacia con la versione data da Alessandro Impagnatiello durante la confessione. Gli investigatori lavorano per ricostruire il prima e il dopo rispetto al delitto. E quindi analizzano i filmati di alcune decine di telecamere di sorveglianza per tracciare gli spostamenti del reo confesso, nonché le copie forensi dei suoi dispositivi (tre pc, un tablet, il telefono) per analizzare le ricerche effettuate online e i dialoghi da lui avuti in quei giorni.

Non è ancora del tutto escluso che Alessandro abbia avuto un complice, anche se gli elementi fin qui raccolti sembrano far propendere per l'azione solitaria. Ma gli investigatori puntano soprattutto a cercare di dimostrare la premeditazione. Sembra ormai assodato che Alessandro avesse maturato l'intenzione di uccidere Giulia almeno qualche ora prima dopo il fatto (in particolare, quando ha saputo che la sua compagna si stava incontrando con l'altra donna con cui aveva una relazione, una collega di lavoro). Ma quel lasso di tempo è stato ritenuto dal gip insufficiente a ipotizzare l'aggravante della premeditazione.

Le cose però cambierebbero se si riuscisse a dimostrare che Alessandro stesse pianificando da giorni l'omicidio. E, magari, avesse l'intenzione di uccidere anche l'altra ragazza, che ha cercato di vedere subito dopo avere ucciso Giulia, senza riuscirci: la giovane, infatti, avendo ormai paura di lui, non l'ha fatto entrare in casa e ha parlato con lui brevemente, a distanza, dalla finestra.

Il collage pubblicato da Chiara, la sorella di Giulia, su Instagram