I funerali del trapper Jordan Jeffrey Baby

Dopo l'autopsia sul corpo di Jordan Tinti, il trapper di Bernareggio noto come Jordan Jeffrey Baby, trovato impiccato nella notte tra l'11 e il 12 marzo in una cella del carcere, è stato fissato il giorno dei suoi funerali che si terranno in Brianza, a Bernareggio, martedì 26 marzo nella Sala del Commiato del cimitero (in via Petrarca 8) alle 11.30.

Nel mentre gli inquirenti hanno conferito l'incarico per gli accertamenti (termine di 60 giorni per il deposito della relazione) a tre consulenti dopo l'autopsia: due medici legali e un tossicologo.

L'artista aveva denunciato di aver subito maltrattamenti e abusi sessuali da altri detenuti e per la sua morte è stata aperta un'inchiesta con l'ipotesi tecnica di omicidio colposo, coordinata dal pm di Pavia Alberto Palermo. L'avvocato Federico Edoardo Pisani, nominato dalla famiglia del trapper, ha nominato come proprio consulente un medico legale e tossicologo. Nell'inchiesta sono già state ascoltate come testi alcune persone, tra cui detenuti.