Ritrovato in Costa Rica il corpo di Marco Penza: la salma arriverà in Italia

La salma di Marco Penza, il 27enne morto annegato dopo essere stato travolto da un'onda nell'oceano Pacifico, arriverà in Italia nei prossimi giorni. Marco si trovava in Costa Rica come volontario per la salvaguardia delle tartarughe.

Il papà e il fratello di Marco erano già partiti nei giorni scorsi da Limbiate per il Paese del Centro America dove i rappresentati diplomatici italiani stanno loro fornendo l'aiuto per il rimpatrio della salma. Intanto si è fermata a 11.513 euro la raccolta fondi online organizzata dagli amici di Marco, per aiutare la famiglia nelle ricerche del corpo, ritrovato lunedì, e per riportare la sua salma in Italia.

"Marco era italiano e aveva 27 anni. Gli piaceva viaggiare ed era una persona molto attiva. Amava fare escursioni e trascorrere il suo tempo libero all'aperto nella natura", hanno scritto i suoi amici nell'appello.

"Marco - raccontavano gli amici - era un volontario in un campo di tartarughe per salvare le tartarughe marine in Costa Rica. Amava questi animali e si è davvero divertito qui. Proprio ieri è andato a nuotare con altri volontari, come aveva fatto tante volte prima. È stato colpito da una grande onda e noi volontari abbiamo fatto tutto il possibile, ma non siamo riusciti a salvarlo. È annegato nell'Oceano Pacifico al largo della costa del Costa Rica. Il suo corpo non è ancora stato trovato e la guardia costiera è ancora alla ricerca. La sua famiglia è ancora in Italia e inutile dire che è devastata".

"Sappiamo che non ha un'assicurazione di viaggio e noi suoi compagni volontari vogliamo assicurarci che i costi siano coperti in modo che il corpo di Marco possa essere rimpatriato in Italia così che possa riposare in pace nella sua città natale. Per favore, aiutaci con tutto ciò che puoi per aiutare Marco a casa per la sepoltura che si merita. Era qui - la conclusione - per rendere il mondo un posto migliore".