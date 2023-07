Il giorno dell'addio: oggi a Milano i funerali dei 6 morti nella strage della Rsa

Il giorno del dolore. Oggi, alle ore 11 in Duomo, a Milano si terranno i funerali di Laura Blasek, Paola Castoldi, Mikhail Duci, Anna Maria Garzia, Loredana Labate e Nadia Rossi, i sei anziani morti la notte del 7 luglio nella Rsa "Casa per coniugi" di via dei Cinquecento, al Corvetto.

La messa, che sarà celebrata dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, "è aperta a tutti i cittadini e le cittadine che vorranno partecipare al momento di cordoglio", ha fatto sapere il comune. In occasione dei funerali, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata, "in segno di dolore e partecipazione della comunità milanese, e ha disposto l’esposizione della bandiera civica a mezz’asta nelle sedi comunali".

I sei anziani erano morti a causa di un incendio che si era sviluppato al primo piano della struttura. Due di loro erano morti carbonizzati - le due donne che si trovavano nella camera 605, quella da cui è partita il rogo -, mentre gli altri quattro avevano perso la vita intossicati dal fumo. Nelle indagini che la procura di Milano ha aperto per omicidio e incendio colposo al momento figurato sei nomi, tutti di Proges - la coop che gestiva la Rsa - e del comune, proprietario della casa di riposo.

Dopo le autopsie, che si sono svolte giovedì, e i funerali, il 24 luglio sarà conferito l'incarico agli esperti per una maxi consulenza sulle cause del rogo e diversi altri aspetti. Come si legge nel quesito per la maxi consulenza, che sarà affidata agli esperti dall'aggiunto Tiziana Siciliano e dai pm Maura Ripamonti e Sara Arduini, andrà verificato come abbia avuto "origine" e come si sia "sviluppato l'incendio", scoppiato nella stanza 605 al primo piano, anche se appare ormai acclarato che l'incendio sia nato da una sigaretta fumata in camera. E come "e con quali tempi" i fumi si siano "propagati nella struttura".

I consulenti dovranno, poi, esaminare "le misure adottate" dalla Rsa "a seguito del guasto all'impianto di rilevazione fumi", tenendo conto delle "disposizioni organizzative", delle "attrezzature", dei "Dpi disponibili, del "numero degli addetti presenti e della loro formazione". Andrà accertato, inoltre, se "la presenza di un impianto di rilevazione fumi in piena efficienza - scrivono i pm - avrebbe potuto evitare il decesso" degli anziani. E se ci fossero altre misure alternative da adottare, che avrebbero potuto "evitare" quelle morti. E ancora se siano state messe in campo altre misure "preventive" per il rischio di incendi e quali fossero quelle "doverose" per le "caratteristiche" della struttura, per il "numero" e le "condizioni" degli ospiti. I consulenti dovranno, infine, chiarire se i materiali usati per i letti e per la "biancheria" della stanza, dove si è sviluppato il rogo, fossero o meno "ignifughi".