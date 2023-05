Giornalista morto in casa in solitudine: dopo due mesi svolti i funerali

Si sono svolti a Novara, la città dove da tempo abitava, i funerali del giornalista monzese Pier Attilio Trivulzio, deceduto a 83 anni per cause naturali. Il cadavere dell'uomo è stato trovato il 16 marzo, otto mesi dopo la morte, perché alcuni amici brianzoli, non sentendolo da molto tempo, avevano dato l'allarme.

Al funerale, svoltosi al cimitero novarese, alcuni parenti, alcuni colleghi di Monza e i volontari della mensa dei frati in cui a volte pranzava Trivulzio. Sulla bara tra l'altro è stato deposto il pass dell'autodromo di Monza. Ex pilota, Trivulzio in carriera (La Notte, Il Giorno e Ansa tra le testate a cui ha collaborato) si è occupato soprattutto di motori. Negli ultimi tempi, da quanto si è appreso, Trivulzio aveva interrotto i rapporti con quasi tutti.