Morte Smuraglia, l'addio funebre sarà a Palazzo Marino

Si terrà a palazzo Marino venerdì 3 giugno la cerimonia funebre per Carlo Smuraglia, il presidente onorario dell'Anpi scomparso martedì mattina a Milano. La camera ardente sarà aperta dalle 9 alle 14.30 mentre alle 16 sono previste le orazioni funebri. Smuraglia è stato ricordato martedì pomeriggio in consiglio comunale con un minuto di silenzio. "Su Smuraglia si possono dire molte cose, ma soprattutto che è stato un esempio di intelligenza, visione, modernità e passione autentica. Una guida per molti, un vero antifascista, sempre ispirato dai valori costituzionali. Milano lo ricorderà sempre", ha detto la presidente dell'aula Elena Buscemi.

Classe 1923, nato ad Ancona, Smuraglia avrebbe compiuto 99 anni ad agosto. Fino al 2017 ha esercitato la professione di avvocato ed è stato presidente nazionale dell'Associazione partigiani, l'Anpi, di cui è rimasto presidente onorario fino alla morte. Fu partigiano nel gruppo di combattimento 'Cremona' operativo nelle Marche sotto il comando dell'ottava armata britannica, con cui risalì fino a Venezia durante la guerra di Liberazione.

Docente universitario a Milano e Pavia, nella carriera di avvocato ha difeso tra l'altro gli studenti del Parini per il caso del giornale scolastico 'La Zanzara' nel 1966, la parte civile per il caso della morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli avvenuta nel 1969 e, ancora, la parte civile nel caso della diossina di Seveso nel 1976.

Alla creazione delle regioni, è stato eletto consigliere regionale della Lombardia per il Pci, carica che ha mantenuto dal 1970 al 1985 diventando fin da subito vice presidente del consiglio regionale (1970-1978) e poi presidente (1978-1980). Successivamente, dal 1986 al 1990, è stato eletto membro del Csm e poi, dal 1992 al 2001, senatore per il Pds-Ds. Per sette anni ha presieduto la commissione lavoro. Dal 2011 al 2016, e poi ancora fino al 2017, è stato presidente nazionale dell'Anpi.