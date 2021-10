Il 36enne multato perché festeggia con fuochi d'artificio sulla rotonda

Una multa della polizia locale 'come regalo di compleanno'. È quanto ha ricevuto un 36enne di Rozzano, hinterland sud di Milano, per aver festeggiando esplodendo fuochi d'artificio su una rotatoria.

L'uomo aveva posizionato una batteria di fuochi d'artificio al centro della rotonda di via Roma, all’intersezione con viale Lombardia a pochi metri dalle abitazioni, per poi accenderla facendo partire uno spettacolo pirotecnico. Agli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto, ha spiegato che in quel modo voleva festeggiare il suo compleanno, ma non c’è stata nessuna scusante, per lui è scattata una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il 36enne, di nazionalità italiana, è stato sorpreso dalla polizia locale intorno alle ore 23 mentre provocaca esplosioni potenzialmente pericolose. La festa di compleanno alla fine gli è costata una sanzione da 200 euro. La stessa sorte era capitata recentemente anche ad altri due rozzanesi, beccati a celebrare con fuochi d’artificio il compleanno di una figlia e un matrimonio. Anche per loro è scattata la multa.

"L’amministrazione - precisa il Comune di Rozzano - vieta l'utilizzo di fuochi d'artificio, compresi petardi o botti di qualsiasi tipo, in tutti i luoghi pubblici e privati, ad esclusione delle manifestazioni autorizzate dal Comune, con l’obiettivo di tutelare e salvaguardare la sicurezza e la pubblica incolumità".