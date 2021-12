Ha 20 fuochi d'artificio illegali in casa: arrestato

Teneva in casa 20 fuochi d'artificio 'illegali'. Ma la polizia di Stato li ha scoperti e per lui è scattato l'arresto in flagranza. Nei guai un 37enne italiano, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e stupefacenti, attualmente sottoposto ad affidamento in prova.

Gli agenti sono risaliti all'abitazione dell'uomo, in zona Gratosoglio, durante un servizio di controllo. Al suo interno, nel pomeriggio di giovedì 30 dicembre, hanno rinvenuto i 20 "ordigni esplodenti artigianali non classificati", come si legge in una nota della questura.



Il 37enne è stato anche denunciato poiché trovato in possesso di tre batterie di fuochi pirotecnici categoria F3, pur senza avere la licenza necessaria.