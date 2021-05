Il furgone che trasporta cibo maleodorante da Milano

È stato fermato in Piemonte e multato per 13mila euro

Carne, frutta e verdura mischiati in scarse condizioni igieniche, con tanto di scia maleodorante. Questo il carico trasportato da un furgone partito da Milano che è stato fermato dallo polizia locale a Verbania.

Durante il controllo il mezzo è apparso subito in uno stato igienico precario, con tracce organiche dei precedenti trasporti. Al suo interno, poi, diversi prodotti da conservare in freezer, tra i quali anche della carne, erano in stato avanzato di decongelamento.

Gli agenti, inoltre, hanno rinvenuto altre carni senza l'etichettatura obbligatoria per legge, vegetali, funghi e uova già sbattute anche questi sprovvisti della certificazione necessaria. L'intero carico è stato sequestrato da medici dell'Ats intervenuti sul posto. Nel frattempo la locale, a causa delle irregolarità riscontrate, ha emesso una sanzione per 13mila euro.