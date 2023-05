Il furgone pieno di droga intestato a un prestanome e parcheggiato a Milano

Lo hanno sorpreso mentre, in piena notte, fingeva di dormire dentro un furgone parcheggiato a Milano in via Malaga, zona San Cristoforo. Poco prima un passante lo aveva notato avvicinarsi al mezzo e aveva avuto il sospetto che ci fosse qualcosa di losco, così aveva avvertito le forze dell'ordine.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato il giovane (un marocchino di 26 anni) che fingeva di dormire sperando di non dare nell'occhio. Il furgone è stato perquisito. All'interno, gli agenti hanno trovato circa 25 chili di hashish divisi in panetti e 400 euro in contanti. L'uomo ha cercato di giustificarsi affermando che qualcuno gli aveva chiesto di 'sorvegliare' il carico. È stato denunciato per spaccio. Poi, durante gli accertamenti, si è scoperto che l'intestatario del furgone risulta proprietario di un'altra cinquantina di veicoli.