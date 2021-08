In tre ore a Milano rubati 40mila euro di Rolex

I furti in via Puccini e via Tolstoj. Sul posto la polizia di Stato

Due Rolex rubati nell'arco di circa tre ore, per un bottino di circa 40mila euro. È accaduto domenica 1° agosto a Milano tra via Puccini, zona Cairoli, e via Tolstoj, Lorenteggio, dove è intervenuta la polizia di Stato.

Nel primo caso, verso le 10.30, un italiano di 88 anni è stato raggirato con la classica tecnica dell'abbraccio: una donna lo ha stretto fingendo di volerlo salutare per poi portargli via l'orologio, del valore stimato di circa 5mila euro, e infine darsi alla fuga. Sul furto con destrezza, avvenuto in via Tolstoj, sta indagando la questura.

Più tardi, attorno alle 15.30, in via Puccini, un 58enne italiano è stato aggredito da dietro da uno sconosciuto, che lo ha afferrato portandogli via l'orologio, del valore di ben 35mila euro. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia, ma anche in questo caso del ladro non vi era più traccia.